Giá thanh long đứng ở mức cao trong dịp Tết

(THTG) Sau thời gian dài gặp khó khăn về tiêu thụ, trước thềm Tết Giáp Thìn, giá bán thanh long đã tăng trở lại và dự báo sẽ còn đứng ở mức cao đến hết tháng Giêng năm Giáp Thìn vì thị trường Trung Quốc bắt đầu hút hàng trở lại và nhu cầu thị trường nội địa thì nhộn nhịp với nhiều sự kiện lễ hội mùa xuân 2024.

Thanh long đang ở mức giá cao, nông dân phấn khởi. Ảnh: Lê Long

Hiện nông dân tỉnh Tiền Giang đang thu hoạch vụ thanh long nghịch mùa do bà con chủ động xử lí kỹ thuật để bán đúng dịp Tết Nguyên đán với khoảng 4.000 ha, ước sản lượng đạt khoảng 30.000 tấn, chiếm 50% trên tổng diện tích thanh long của toàn tỉnh. Thương lái thu mua thanh long ruột đỏ tại vườn với giá trên 35.000 đồng/kg và ruột trắng giá từ 25.000 đồng đến 28.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Với mức giá này, nông dân thu lãi tốt, hứa hẹn sẽ đón Tết Nguyên đán phấn khởi, sung túc. Đây là nguồn động viên rất lớn tinh thần lao động sản xuất của người nông dân theo phương thức mới là “sản xuất rải vụ, nông sản an toàn và gắn với đơn vị tiêu thụ”./

Kim Nữ