Giá hàng hoá chưa “hạ nhiệt”, Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn

- Tính từ ngày 21 đến 27/7 Tiền Giang ghi nhận thêm 79 ca nhiễm Covid-19 qua test nhanh. - Diện tích cây thanh long trên địa bàn huyện Chợ Gạo hiện có 6.684 ha, giảm 732 ha so với năm 2021 do người dân chuyển sang cây trồng khác. - Huyện Châu Thành tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích văn hóa, lịch sử cấp tỉnh Đìa Trâm Ba, thuộc đìa bàn xã Song Thuận. - Huyện Tân Phước trao 19 giải cuộc thi sáng tạo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cấp huyện năm học 2021- 2022. - Nông dân tỉnh Tiền Giang đã trồng cây rau màu dưới chân ruộng đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. - Kiều bào tặng 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Gò Công Đông và TX. Gò Công. - Bị can Lê Thu Vân, em gái ông Lê Tùng Vân trong vụ \'tịnh thất Bồng Lai\' ra trình diện sau thời gian lẩn trốn. - Xe tải chở khí đá đang lưu thông trên QL1 theo hướng từ TP.HCM về Trung Lương phát cháy, thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe. - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam…