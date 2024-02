(THTG) Tối ngày 06 – 02, nhằm ngày 27 Tết, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Tập đoàn An Nông tổ chức trao tặng quà Tết cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy.

Đợt tặng quà lần này, Tập đoàn An Nông đã trao 100 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 500. 000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng kinh phí cho đợt tặng quà là trên 50 triệu đồng do Tập đoàn An Nông tài trợ.

Đài PT&TH Tiền Giang và Tập đoàn An Nông tặng quà Tết cho người dân xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy.

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Sĩ Hùng – Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang – đại diện Hội nhà báo Việt Nam cũng trao tặng 20 suất học bổng của Hội Nhà báo Việt Nam cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất học bổng trị giá 01 triệu động.

Đại lý bia Đức Thành, ở xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy cũng gửi tặng 10 phần quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Thành Bắc, mỗi phần quà là tiền mặt 01 triệu đồng.

Trước đó, đoàn ca nhạc Tình ca Bắc Sơn của Tập đoàn An Nông cũng đã tổ chức biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ cho bà con để tạo không khí vui tươi, ấm áp cho cho các hộ gia đình được nhận quà có thêm niềm vui xuân đón Tết.

Tin và ảnh: Bá Thủy