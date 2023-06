Công an Tiền Giang bắt được 2 đối tượng trộm xe mô tô ở Long An lẫn trốn về Tiền Giang

(THTG) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ 2 đối tượng là Lê Minh Tâm, sinh năm 2006, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Thị Thuỳ Dương, sinh năm 2006, ngụ xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về hành vi trộm xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An và lẩn trốn về địa bàn Tiền Giang.

2 đối tượng cùng tang vật.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, vào ngày 31-5, Lê Minh Tâm và Nguyễn Thị Thuỳ Dương trộm xe mô tô trên địa bàn xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An và bỏ trốn về địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất các dữ liệu do Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an tỉnh cung cấp để tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Lúc 0 giờ ngày 7-6, Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang phát hiện Tâm và Dương đang điều khiển chiếc xe mô tô trộm được chạy trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho nên chặng dừng và tiến hành bắt giữ.

Sauk hi hoàn tất các thủ tục, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vừa bàn giao 2 đối tượng Lê Minh Tâm và Nguyễn Thị Thuỳ Dương cùng tang vật cho Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trọng Tín