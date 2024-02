8 giải pháp quan trọng đưa Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030

(THTG) Theo Quyết định của Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì tỉnh Tiền Giang đề ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị.

Theo Quy hoạch này thì Tiền Giang là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Tiền Giang đề ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Ảnh: Trần Liêm

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, tỉnh đề ra 8 giải pháp gồm: Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhằm dẫn dắt, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cán bộ chủ chốt các cấp, Có chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Tăng cường mối liên kết giữa các viện, các trường đại học, các trung tâm đào tạo có uy tín, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; Giải pháp về môi trường; Giải pháp về khoa học, công nghệ; Giải pháp về chuyển đổi số; Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển, Tập trung nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực để thu hút các nguồn lực cho phát triển, tạo cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tư đối với các vùng là động lực; Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn và cuối cùng là Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Quy hoạch.

Kim Nữ