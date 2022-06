VTV Bình Điền Long An trở lại?

Buộc phải rút lui giờ chót không thể tham dự vòng 2 Giải Vô địch quốc gia 2021 trong bối cảnh hơn nửa quân số đội bóng bị mắc Covid-19, VTV Bình Điền Long An (VTV BĐLA) may mắn không bị đánh rớt hạng do chưa từng có tiền lệ về việc một đội bóng bỏ ngang giải đấu theo cách tương tự.

Tuy vậy, đội bóng miền Tây Nam Bộ cũng đành ngậm ngùi xếp chót giải, điều chưa từng có sau 19 năm tham gia sân chơi cao nhất quốc gia dù hồi giữa năm, họ đã giành chức vô địch (không chính thức) vòng 1 Giải Vô địch quốc gia, lên ngôi luôn ở Cúp Hùng Vương sau khi vô đối ở Cúp Hoa Lư Bình Điền 2021. VTV BĐLA (trái) vượt qua Bộ Tư lệnh Thông tin trong trận chung kết Cúp Hoa Lư Bình Điền 2022. (Ảnh: CƯỜNG PHẠM) Có dư dả thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới, VTV BĐLA âm thầm rèn quân, tăng cường các vị trí chủ chốt để sớm hoàn thiện chiến thuật, đấu pháp. Việc libero kỳ cựu Kim Liên ra đi phải thay bằng gương mặt trẻ Khánh Đang, hay cựu tuyển thủ Ngọc Hoa được gọi lại để hỗ trợ hàng công trẻ trung, non kinh nghiệm chính là những giải pháp cấp bách mà HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền đề xuất và dễ dàng được lãnh đạo đội bóng chấp thuận. Giải Vô địch quốc gia 2022 chỉ diễn ra một vòng duy nhất trong tháng 7 cũng tạo điều kiện tốt nhất để VTV BĐLA có được sự phục vụ trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thúy sau khi cô mãn hạn hợp đồng với PFU Blue Cats tại giải nhà nghề nữ Nhật Bản. Sự tiến bộ của Thanh Thúy tại giải đấu xứ sở hoa anh đào có lẽ là yếu tố quan trọng để cô đang được đề nghị tiếp tục chơi cho PFU Blue Cats từ cuối tháng 10-2022 với mức lương khoảng 6 tỉ đồng/mùa. Màn khởi động của VTV BĐLA tại Cúp Hoa Lư Bình Điền 2022 được đánh giá là trên cả tuyệt vời. Đoàn quân của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền không những bất bại tại giải mà còn 2 lần khuất phục được đại kình địch Bộ Tư lệnh Thông tin, bao gồm cả trận chung kết với chiến thắng chóng vánh trong vòng 3 ván đấu. Không ai dùng kết quả giao hữu để tính toán chuyện đường dài tại Giải Vô địch quốc gia. Nắm rõ điều này, VTV BĐLA chẳng một chút chủ quan bởi họ biết rằng hơn ai hết, cuộc chiến phía trước hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt. Ngoài một Khánh Vy đang định hình dần lối đánh và hứa hẹn sẽ là một chủ công toàn diện trong tương lai, tại Cúp Hoa Lư Bình Điền 2022, VTV BĐLA còn giới thiệu thêm được mũi tấn công Trà My khá sắc sảo dù tuổi đời còn rất trẻ. Phụ công Mỹ Duyên cũng đáng được giới chuyên môn ghi nhận khi cô có lối đánh khá giống với chị – cựu tuyển thủ Kim Thanh. Thêm tay chuyền hai Kim Thoa ngày càng chững chạc, VTV BĐLA với đội hình trẻ trung như thế đã đánh bại Bộ Tư lệnh Thông tin gồm rất nhiều VĐV vừa tỏa sáng trong thành phần tuyển nữ Việt Nam giành ngôi á quân SEA Games 31. Ba mùa giải liên tiếp trắng tay, ngày trở lại của VTV BĐLA chắc chắn còn không ít gian nan. Tuy nhiên, đội bóng nữ giàu truyền thống thứ nhì Việt Nam biết cách đứng lên từ nơi vấp ngã để luôn hướng về phía trước, làm mới mình trên hành trình tìm lại đỉnh cao. Sau 9 năm, bóng chuyền Việt Nam được phép thuê ngoại binh trở lại và gần như mọi đội bóng đều mạnh tay chi tiền tuyển các tay đập “khủng”. Trong khi đó, VTV BĐLA lại tuyên bố chỉ trung thành với dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Nguồn: NLĐ