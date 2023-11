Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây

(THTG) Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 19/11/2023, tại khu vực bãi đất trống nằm sâu trong khu nghĩa địa thuộc ấp Xóm Thủ xã Bình Tân huyện Gò Công Tây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền, Tổ công tác Công an huyện Gò Công Tây phối hợp cùng Công An xã Bình Tân tiến hành nhanh chóng cử lực lượng kiểm tra thực tế.

Hiện trường vụ việc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà và cổ vũ xem đá gà ăn thua bằng tiền. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy để thoát thân. Tại hiện trường lực lượng Công an đã tạm giữ tang vật gồm: 02 con gà trống đá, 04 cuộn băng keo đã qua sử dụng. Lực lượng Công an tiến hành mời làm việc 6 đối tượng có liên quan và tạm giữ trên người các đối tượng 3 điện thoại di động, 6 triệu 650 ngàn đồng, các phương tiện xe máy của đối tượng tham gia đá gà. Qua làm việc bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gò Công Tây lập hồ sơ tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an xã Bình Tân tiếp tục tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, triệt xóa, xử lý triệt để những tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền ngày càng tinh vi, không để hình thành dư luận xấuu; đồng thời kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác khi phát hiện những trường hợp vi phạm góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tin và ảnh: Kim Lan