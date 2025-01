Tòa án huyện Tân Phước tuyên 3 năm tù cho đối tượng cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản

Ngày 03/01/2025, Tòa ánh nhân dân huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang tuyện phạt bị cáo Trần Nhựt Tân, sinh năm 1998, ngụ ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh, tỉnh Tiền Giang 03 năm tù giam về tội cưỡng dâm và chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trang của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước, vào ngày 18/3/2024, Trần Nhựt Tân sử dụng tài khoảng mạng xã hội Facebook có nickname là “Thiên Ân” để nhắn tin kết bạn với tài khoản Facebook “PT Yến Nhi” của chị Phạm Thị Yến Nhi. Với thủ đoạn giả vờ hỏi tài khoản Facebook “PT Yến Nhi” của Nhi có được bảo mật chưa để Tân giúp thực hiện giúp. Do tin tưởng Tân nên nhi cung cấp thông tin có liên quan cho Tân. Tuy nhiên sau đó Tân chiếm đoạt tài khoản của Nhi và khai thác các thông tin cá nhân có tính nhạy cảm của Nhi và bạn trai trên Facebook của Nhi để sử dụng đe dọa, ép buộc Nhi phải chụp ảnh, quay video thỏa thân gửi cho Tân. Cuối cùng Tân đã sử dụng các tin nhắn trên và hình ảnh, video clip thỏa thân của Nhi để ép buộc Nhi phải quan hệ tình dục với mình vào ngày 21/3/2024 tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Phước Lập huyện Tân Phước. Tiếp tục những ngày sau đó Tân tiếp tục nhắn tin uy hiếp Nhi phải cho Tân quan hệ với Nhi thêm lần nửa, đến lúc này Nhi biết bản thân mình mắc bẩy của Tân và không muốn bản thân bị Tân khống chế nửa nên Nhi đã hẹn gặp Tân tại cổng Khu công nghiệp Long Giang và trình báo Công an xã Tân Lập I, huyện Tân Phước. Sau đó Tân bị Công an xã Tân Lập bắt giữ.

Mở rộng điều tra Tân còn khai nhận, vào tháng 3/2022, Tân còn sử dụng tài khoảng Facebook có nickname là “Thiên Ân” nhắn tin kết bạn với tài khoảng Facebook “Hồng Ngọc” của chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Với thủ đoạn Tân dọa mình là hacker sẻ hack tài khoảng của Ngọc, do sợ nên Ngọc đã cung cấp mật khẩu đăng nhập vào facebook của mình cho Tân và Tân đã chiếm đoạt quyền sử sụng tài khoản của Ngọc. Qua đó Tân phát hiện một số tin nhắn nhạy cảm của Ngọc và bạn trai nên Tân dung những tin nhắn này cùng với việc đe dọa ghép ảnh sex phát tán lên mạng xã hội, gửi bạn bè, người thân của Ngọc buộc Ngọc phải chat sex, chup ảnh và quay clip video thỏa thân gửi cho Tân xem. Tân ép buộc Ngọc phải đến địa bàn huyện Tân Phước để quan hệ tình dục với Tân. Tuy nhiên, Ngọc diện nhiều lý do không đến được, cuối cùng Tân quay sang việc dung hình ảnh, videolip thỏa thân của ngọc để cưỡng ép Ngọc phải chuyển tiền co Tân tổng cộng 15 lần với tổng số tiền 9.750.000 đồng qua tài khoảng Ngân hang để Tân chiếm đoạt dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Nhựt Tân đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tuyên phạt bị cáo Trần Nhựt Tân 03 năm tù giam về tội “cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản” và bồi thường cho bị hại Phạm Thị Yến Nhi với số tiền 23.400.000 đồng tiền tổn thất tin thần

Thanh Lâm (Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện Tân Phước)