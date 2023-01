Tiến Linh ẵm giải “Vua phá lưới” AFF Cup 2022, đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

- Tiền Giang: Hệ thống ATM đảm bảo hoạt động thông suốt dịp tết. - Cận tết, giá thanh long tại Tiền Giang tăng cao, thương lái thu mua thanh long ruột đỏ tại vườn giá trên 30.000 đồng/kg và ruột trắng giá từ 23.000 đồng đến 25.000 đồng/kg. - Phố \\\"Ông Đồ\\\" đường Hoàng Việt, TP Mỹ Tho sẵn sàng đón khách. - Giá hoa tươi tết Quý Mão tại Tiền Giang cao hơn Tết năm trước từ 10 đến 15 ngàn đồng/giỏ, tùy theo từng loại. - Xoài tạo hình chữ thư pháp có giá dao động 150.000 - 250.000 đồng/cặp, với khối lượng mỗi cặp từ 1,6 - 2kg, giá tăng gấp khoảng 8 lần so với bán trái thông thường. - TP HCM muốn thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, đăng ký kết hôn. - Vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Nhổ được 1/3 trụ bê tông lên mặt đất. - Bộ Tài chính vừa đề xuất tăng phí sát hạch lái xe từ 10-20% (tuỳ từng hạng xe). - Cứu sống bé trai ngừng tim một tiếng sau khi chơi bóng đá tại Tuyên Quang. - Chứng khoán Tân Việt bị phạt gần tỉ đồng do vi phạm tư vấn trái phiếu. - Nhiệt độ xuống 0 độ C, băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn...