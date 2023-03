Tiền Giang xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong quý I

- Quý I/2023 thu nhập bình quân của người lao động là 7,9 triệu đồng/tháng, tăng 578.000 đồng. - Tỉnh Tiền Giang chọn 3 giống làm chủ lực là gà tre, gà ác và chim cút để tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất. - Agribank TX. Cai Lậy hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, mỗi căn 50 triệu đồng. - Tính đến hết ngày 28/3, chỉ có hơn 1,8 triệu (46,89%) thuê bao đã hoàn tất việc chuẩn hóa lại thông tin cá nhân. - Khách đi taxi \\\'cõng\\\' 3 loại phí: Đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam vào cuộc. - Do nhiều nước thắt chặt nhập khẩu, giảm tiêu dùng vì lạm phát nên quý 1-2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam giảm 11,2%. - Thêm 40 dự án bất động sản được TP.HCM tìm cách gỡ vướng. - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ. - Công an huyện Chợ Gạo vừa khởi tố 02 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. - Đồng chí Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. - Bí thư Thành đoàn Mỹ Tho và Bí thư Xã đoàn Tân Mỹ Chánh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023…