Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truyền thông điệp của Chương trình 1 tỷ cây xanh

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, sáng 20/2 tại Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021. Lễ phát động do UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Tháng 11 năm ngoái, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021-2025. Tới ngày 31/12/2020, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị số 45 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Cùng với cả nước, những năm qua tỉnh Phú Yên luôn quan tâm đến công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh tham gia.

Trong giai đoạn 2016-2020, Phú Yên đã tích cực triển khai trồng rừng tập trung được hơn 32.000 ha, bình quân gần 6.500 ha rừng/năm; tỉ lệ che phủ rừng tăng từ 36,4% vào năm 2015 lên 45,09% vào năm 2020. Năm 2021, thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng mới 1 tỷ cây xanh và Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên xây dựng, triển khai Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, đồng thời khuyến khích các hộ gia đình tự trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh góp phần xanh hóa môi trường sống…

Phát biểu tại buổi lễ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cùng với các chương trình hành động của ngành nông nghiệp và các địa phương trong nỗ lực bảo tồn và nâng cao tỷ lệ độ che phủ của rừng, sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh sẽ không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, mà còn xanh hóa khu vực đô thị và nông thôn Việt Nam. Làm tốt Chương trình này là cách thức vô cùng thiết thực để tưởng nhớ, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và tinh thần hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa tâm nguyện “Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu”.

Thủ tướng tặng cây xanh cho tỉnh Phú Yên.

Theo Thủ tướng sánh vai với các cường quốc năm châu không chỉ sánh vai về kinh tế, về khoa học công nghệ mà còn về môi trường xanh, sạch, đẹp – yếu tố quan trọng góp phần làm nên chất lượng cuộc sống của nhân dân cũng như mục tiêu phát triển bền vững của nước ta. Trong đó, cuộc sống của người dân không chỉ kinh tế, không chỉ số GDP bình quân đầu người hay các chỉ số khác mà chúng ta đã cam kết trước trước Quốc hội và nhân dân. Một trong minh chứng quan trọng về điều này chính là câu chuyện phát triển thần kỳ của nước Singapore, sau khi trở thành đất nước độc lập, từ phát triển vườn trong thành phố đến thành phố trong vườn và bây giờ là chiến lược thành phố trong tự nhiên.

“Đây là chương trình vô cùng có ý nghĩa như lời Bác Hồ của chúng ta đã từng chỉ rõ. Việc này ít tốn kém mà lợi ích nhiều, góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân. Chúng ta nhớ lại giữa bộn bề của công việc trong cuộc kháng chiến đi đôi với kiến quốc nhưng chính Bác Hồ là người đầu tiên trực tiếp phát động Tết trồng cây vào ngày 28/11/1959 vì một Việt Nam xanh tươi hơn sạch đẹp hơn”, Thủ tướng cho biết.

Nhấn mạnh, màu xanh là màu của thịnh vượng màu của sự sinh sôi phát triển bền vững chính vì vậy Thủ tướng kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ, đồng hành với các địa phương, các cơ quan để lan tỏa, thúc đẩy phong trào tết trồng cây, phủ xanh đất trống đồi núi trọc trong cả nước. Thủ tướng bày tỏ, mùa Xuân mang đến tiết trời ấm lên, cho cây lá sinh sôi nảy nở, cho chúng ta một mùa Xuân hy vọng. Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành tựu lớn hơn nữa, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng vươn lên mang lại thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham gia Tết trồng cây Xuân Tân Sửu.

“Trong sự nghiệp vĩ đại ấy, không chỉ kinh tế phát triển mà xã hội phải bình yên, văn hóa phải giàu có và rực rỡ, môi trường phải được bảo vệ, con người chung sống hài hòa với thiên nhiên; chỉ khi ấy, người dân mới có được hạnh phúc và bình yên thực sự. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức hãy “xắn tay áo” theo khả năng của mình để cùng nhau gieo những mầm xanh của sự sống, của mùa xuân hy vọng, của niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và nhân dân địa phương trồng cây tại phường Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa, cùng với đó, các huyện Tuy An, Sơn Hòa cũng tổ chức trồng cây đồng thời với lễ phát động tại di tích lịch sử Thành An Thổ, xã An Dân (huyện Tuy An) – nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (huyện Sơn Hòa).

Trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng đã tặng một số cây xanh (cây bàng vuông) cho tỉnh Phú Yên; chứng kiến lãnh đạo tỉnh Phú Yên nhận sự hỗ trợ từ một số doanh nghiệp cho chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó, chiều tối qua (19/2) nhân chuyến công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Phi Thưởng, nguyên chiến sĩ bảo vệ bến tàu Không số Vũng Rô và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên Thuyền trưởng Tàu 41 anh hùng Đoàn tàu Không số đường Hồ Chí Minh trên biển.

Nguồn vov.vn