Tặng Mái ấm Công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Xuân

(THTG) Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang phối hợp với công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn YMUV tại Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành tổ chức bàn giao Mái ấm Công đoàn cho công nhân lao động có hoàn khó khăn về nhà ở.

Gia đình chị Quách Mỹ Lam hạnh phúc bên căn nhà mới đúng dịp Xuân về.

Mái ấm công đoàn được xây tặng và bàn giao cho gia đình chị Quách Mỹ Lam, ở ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Hiện nay chị Quách Mỹ Lam, đang làm công nhân cho Công ty trách nhiệm hữu hạn YMUV, tại khu công nghiệp Tân Hương. Căn nhà được xây dựng có diện tích trên 100m2. Thông qua “Quỹ mái ấm công đoàn” của Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn YMUV hỗ trợ 50 triệu đồng. Số kinh phí xây dựng còn lại của ngôi nhà do gia đình đóng góp .

Tin và ảnh: Công Luận