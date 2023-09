(THTG) Trong 2 ngày 13 và 14-9, tại thành phố Mỹ Tho, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang phối hợp với Dự án EpiC tổ chức lớp tập huấn củng cố các phương thức tiếp cận, tìm ca hiệu quả cho 35 cán bộ y tế và nhân viên tiếp cận cộng đồng trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS của 2 tỉnh Tiền Giang và tỉnh Tây Ninh.

Quang cảnh lớp tập huấn Tăng cường năng lực cho cán bộ y tế trong các chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

CDC Tiền Giang cho biết, tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động can thiệp dự phòng, quản lý chăm sóc người nhiễm và thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp cận cộng đồng, tư vấn người dân đến cơ sở y tế xét nghiệm, điều trị HIV và các dịch vụ liên quan, cấp phát dụng cụ can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV tại địa phương. Đồng thời, tăng cường kết nối, phối hợp giữa nhân viên tiếp cận cộng đồng với cơ sở y tế hướng đến hiệu quả và phát triển vững mạnh; thực hiện tốt cơ chế phối hợp với ngành Y tế, các ban ngành tại địa phương trong việc triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn Tiền Giang.

Các học viên được Báo cáo viên Dự án EpiC truyền đạt các kiến thức với phương pháp trình bày, trò chơi, kiến thức, thảo luận nhóm, hỏi đáp và thực hành. Qua đó, củng cố kiến thức; Nắm rõ vai trò của nhân viên hỗ trợ cộng đồng; Quy trình tiếp cận cộng đồng; Các Kỹ năng tiếp cận cộng đồng hiệu quả; Mô hình “Phát triển mạng lưới dựa vào đối tượng nguồn”; Xây dựng và phát triển mạng lưới.

Lớp tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ y tế trong các chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Dự án EpiC Việt Nam hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS.

