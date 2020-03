Những giọt nước tình người trong mùa hạn mặn

(THTG) Nhằm san sẻ, hỗ trợ và giúp cho nhân dân có nước ngọt sinh hoạt trong mùa hạn – mặn, gia đình ông Đoàn Trung Hiếu đã tự nguyện vận chuyển nước ngọt phục vụ miễn phí nhu cầu sinh hoạt cho người dân vùng khó khăn của các xã: Tân Phước, Gia Thuận huyện Gò Công Đông.

Cư ngụ tại xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, sẵn tiện gia đình có xe tải, bồn nhựa chứa nước và được Ủy ban nhân dân xã Tân Phước chấp thuận cho phép vận chuyển nước sinh hoạt phục vụ người dân. Thế là khoảng vài ngày nay, cứ mỗi ngày từ 11 giờ 30 phút trưa đến tầm gần 12 giờ đêm là thời gian ông Đoàn Trung Hiếu và người em trai là Đoàn Trung Hậu đến ngã ba Tân Tây bơm nước và vận chuyển 02 bồn nước gồm 5.000 lít nước sinh hoạt về phục vụ cho người dân ấp 5, khoảng cách vận chuyển mỗi lượt đi và về trên 10 km.

Những chuyến xe nghĩa tình chở nước sạch miễn phí phục vụ nhân dân mùa hạn mặn. Ảnh: Kim Mai

Giữa trưa nắng chói chang hay trong đêm khuya, nhìn những chuyến xe lăn bánh trên những đoạn đường dài trải đá 0x4 chông chênh vận chuyển nước phục vụ cho nhân dân vùng khó khăn huyện Tân Phước trong mùa hạn mặn; mới thấy tấm lòng thiện nguyện và đầy ắp tình người, sẵn sàng san sẻ yêu thương chia sẻ những giọt nước nghĩa tình chứa chang tình người.

Ông Đoàn Trung Hiếu (bìa trái) bơm nước từ bồn sang từng can nhựa cho bà con. Ảnh: Kim Mai

Xe vận chuyển nước vừa về đến, hàng chục người dân vui mừng đem can nhựa đến nhận nước, sau khi vận chuyển về nơi tập kết, ông Đoàn Trung Hiếu và người em Đoàn Trung Hậu bơm nước từ bồn sang từng can nhựa cho bà con. Với tinh thần sử dụng nước tiết kiệm, tùy theo số lượng nhân khẩu. Mỗi hộ được nhận từ 2 đến 04 can nước, mỗi can khoảng 30 lít nước sử dụng sinh hoạt gia đình và cá nhân.

Người dân vui mừng đem can nhựa đến nhận nước. Ảnh: Kim Mai

Là giáo viên giảng dạy môn Điện Công nghiệp tại Trường Trung cấp Gò Công, nhưng hiện nay đang tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19, nên ông Đoàn Trung Hiếu sử dụng xe tải, vận chuyển hàng ngàn lít nước mỗi ngày, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân vùng sâu, vùng khó khăn “đang khát nước ngọt sử dụng”, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng thiện nguyện, đồng thời đó cũng là nghĩa cử cao đẹp, nhằm sẻ chia những giọt nước ngọt đầy ấp tình người.

Huỳnh Cẩm