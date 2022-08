Một số nơi ở ĐBSCL gián đoạn nguồn cung xăng, dầu

Chị N., chủ một doanh nghiệp bán lẻ xăng, dầu tại Sóc Trăng cho biết: “Khoảng 2 tuần qua, công ty đã liên tiếp trao đổi, hối thúc phía các đầu mối cung ứng xăng, dầu nhưng đều bị từ chối. Lý do họ đưa ra là không có nguồn hàng để giao. Hiện đơn vị chúng tôi đang rất lo lắng trước tình trạng không có xăng, dầu để bán theo đúng quy định”.

Ông Nguyễn Hùng Em, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cho rằng, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã nắm được tình hình thiếu hụt nguồn cung từ các đầu mối xăng dầu. Ngay trong đầu tuần sau, đơn vị sẽ cùng với Sở Công thương tiến hành làm việc với các đơn vị đầu mối cung ứng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình kỹ hơn. Từ đó, tìm cách tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho thị trường.

Tại TP Cần Thơ, tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng, dầu cũng xuất hiện tại một số cửa hàng bán lẻ. Chị D., quản lý một cây xăng trên địa bàn quận Cái Răng cho biết, ngay từ lúc xăng, dầu giảm giá thì các đầu mối cung ứng bắt đầu giao hàng theo kiểu nhỏ giọt. Do đó, thời gian qua cây xăng cũng chỉ bán ra cầm chừng. Ngay trong ngày 27-8, lượng dầu DO cũng đã sắp hết, nên phải từ chối khách đến mua.

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tàu cao tốc Mai Linh Express đã phải có công văn cầu cứu UBND TP Cần Thơ vì không có dầu DO để vận hành tàu

Tình trạng khan hiếm xăng, dầu dẫn đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải gặp khó, có doanh nghiệp phải chạy vạy khắp nơi tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu để vận hành, khai thác.

Cụ thể, mới đây (ngày 26-8), Công ty CP Mai Linh Tây Đô kinh doanh vận tải hành khách tuyến tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo đã có công văn gửi UBND TP Cần Thơ về việc hỗ trợ nguồn cung cấp dầu DO. Công văn nêu rõ, Công ty CP Mai Linh Tây Đô nhận được thông báo từ Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Thiên Minh về việc không có nguồn dầu DO để cung cấp cho tàu Mai Linh Express. Lý do, được đưa ra là “khan hiếm nguồn cung xăng dầu trên thị trường, tất cả các đầu mối tại khu vực Cần Thơ tạm ngưng cấp hàng cho các thương nhân”.

Đại diện Ban Giám đốc Công ty CP Mai Linh Tây Đô cho biết: Ngay trong ngày 26-8, công ty phải chạy vạy, tìm kiếm khắp nơi từng lít dầu DO để đảm bảo cho tàu hoạt động. Trong khi đó, hiện đang vào cao điểm đông khách dịp lễ Quốc khánh 2-9, công ty cũng đã nhận đặt vé của hành khách. Nếu không có dầu để tàu vận hành sẽ khiến công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Đó là chưa kể, do thiếu hụt nguồn nhiên liệu, công ty này buộc phải cho tàu tạm dừng trong 2 ngày sắp tới (ngày 29 và 30-8).

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ cho biết: Đơn vị đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng xăng, dầu trên địa bàn. Đặc biệt, sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp đầu mối không đảm bảo cung ứng xăng dầu như đã cam kết đối với thương nhân.

Nguồn SGGP