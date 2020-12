Khởi tố tài xế điều khiển xe gây sập cầu Thiên Hộ

(THTG) Ngày 22-12, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1978, cư trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị can Nguyễn Văn Thuận trình báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, vào ngày 29-11, Nguyễn Văn Thuận điều khiển xe tải chở khoảng 15 tấn lúa đi từ cửa khẩu Vinh Bà, thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đến Khu công nghiệp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, xe của Thuận đi qua đường tỉnh 869, thuộc xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè. Tại đây, cầu dân sinh Thiên Hộ, có gắn biển báo cấm ô tô tải, ô tô khách qua cầu, nhưng Thuận vẫn cho xe qua cầu.

Nhịp giữa cầu Thiên Hộ dài 33m rơi xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp. Ảnh: Nguồn Internet

Hậu quả, cầu dân sinh Thiên Hộ bị sập nhịp giữa có chiều dài 33m rơi xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp, phần đuôi ô tô tải rơi xuống kênh, cùng phần lớn lúa trong xe cũng bị trôi mất. Do phần đầu xe còn vướng vào thành cầu nên Thuận may mắn thoát nạn. Tài sản thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 2 tỷ đồng.

Hồng Phượng