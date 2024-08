(THTG) Ngày 23 – 8, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai các Quyết định thành lập các Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025- 2030.

Huyện ủy Châu Thành thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030

Quyết định thứ nhất thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 13 nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 5 đồng chí, do đồng chí Trần Hữu Phong – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Tiểu Ban. Quyết định thứ hai thành lập Tiểu ban tổ chức phục vụ gồm 20 đồng chí, do đồng chí Lê Văn Phú – Phó bí thư Huyện ủy làm Trưởng Tiểu ban. Quyết định thứ ba thành lập Tiểu ban văn kiện đại hội XIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 31 đồng chí, do đồng chí Trần Hữu Phong – Bí thư Huyện ủy làm Trưởng tiểu ban .

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Phong – Bí thư Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm để thành viên các Tiểu ban bám sát nhiệm vụ của mình nhằm góp phần phục vụ tốt cho Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2025- 2030 thành công tốt đẹp .

Ngọc Viễn