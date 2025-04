Tiền Giang tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(THTG) Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai các phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Đặc biệt là trên các tuyến, địa điểm, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: cầu Rạch Miễu, Quốc lộ 60, Quốc lộ 1, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương và Trung Lương – Mỹ Thuận; sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.

Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường ứng trực 100% quân số, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy như: Người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy; chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường… Với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông, tất cả các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ động mở cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, giao thông nông thôn… nhằm góp phần phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn để nhân dân nghỉ Lễ an toàn, hạnh phúc.

Trọng Tín