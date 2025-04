(THTG) Chiều 04/4/2025, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025). Lễ phát động được trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tiền Giang có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Công an các đơn vị cấp tỉnh.

Quang cảnh dự Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt

Theo đó, đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt được thực hiện từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026 với chủ đề “Công an nhân dân rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự; đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tại buổi lễ, đại biểu được nghe quán triệt về mục đích của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt là nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, thực chất trong tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn danh dự, lòng tự trọng, gương mẫu, tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, tự nhận diện, đấu tranh với biểu hiện suy thoái về đạo đức, chính trị, lối sống, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đạị.

Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt tập trung vào 05 nội dung: Sinh hoạt truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống Công an nhân dân; quán triệt, khắc ghi lời căn dặn: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng là còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tổ chức sinh hoạt về Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu phải nắm vững mục đích, yêu cầu, chủ đề, nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện để có kế hoạch phù hợp, phải nêu gương trên các mặt chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nắm vững, thấm nhuần truyền thống Công an nhân dân và Sáu điều Bác Hồ dạy, khắc ghi lời căn dặn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” gắn với phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt là một trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, là dịp để chỉnh đốn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện bản lĩnh người cán bộ, chiến sĩ Công an. Trong tổ chức thực hiện phải có sự phân công cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả theo tinh thần “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Chú trọng công tác tuyên truyền trên các thông tin đại chúng và mạng xã hội theo tinh thần “lấy các đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái của địch; chủ động phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sẵn sàng chấp nhận gian khổ hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động hướng về cộng đồng, dân vận, xung kích, tình nguyện, ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động và triển khai đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt nghiêm túc, với quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Hồ Sương