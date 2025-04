Thời tiết 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Dự báo, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 (5-7/4), nhiều nơi trên cả nước có mưa rào rải rác. Khu vực Nam Bộ nắng nóng trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa rào, nhiệt độ dao động từ 20-25 độ C.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mây, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Đặc biệt, trong 2 ngày 5 và 6/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời tiết nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao, do vậy, du khách cần chú ý để chủ động phòng tránh, vui chơi an toàn.

Trong 3 ngày tới, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, không mưa trong ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ. Chủ nhật (6/4) có thể xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25-34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân và du khách nên chủ động cập nhật diễn biến thời tiết để có lộ trình di chuyển và địa điểm vui chơi nghỉ lễ phù hợp.

Dự báo thời tiết tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (5-7/4/2025):

Ngày 5/4 (Mùng 8/3 Âm lịch): Có mưa rào, xác suất mưa khoảng 60%. Nhiệt độ từ 20-25°độ C.

Ngày 6/4 (Mùng 9/3 Âm lịch): Có mưa rào và dông, xác suất mưa ở mức 75%. Nhiệt độ dao động từ 20-24 độ C.

Ngày 7/4 (Mùng 10/3 Âm lịch): Tiếp tục có mưa rào và dông, xác suất mưa khoảng 70%. Nhiệt độ dao động từ 21-25 độ C.

Nguồn Nhân dân