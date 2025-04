Công an Tiền Giang khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

*** UBND huyện Tân Phước triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30-4. * 3 tháng đầu năm, huyện Cái Bè đón hơn 18.900 lượt khách du lịch. * Hội đồng Nhân dân thành phố Mỹ Tho thông qua 7 Nghị quyết. * Công an Tiền Giang khởi tố vụ án, bắt tạm giam bảo mẫu đánh đập trẻ em ở huyện Tân Phước. * UBND huyện Cai Lậy tổ chức đánh giá phân hạng 14 sản phẩm OCOP. * Thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông bàn giao nhà cho hộ nghèo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. * Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây sơ kết công tác quý 1. * UBND huyện Cai Lậy khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện đề án 06. * Trường THPT Trương Định thành phố Gò Công tổ chức ôn tập miễn phí cho học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp năm học 2024-2025. * Giá cà phê rơi thẳng đứng khi Mỹ áp thuế quan. * Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Trump về tình hình thuế quan. * Khánh Hòa chào đón nồng ấm đoàn tàu chở lực lượng diễu binh 30-4 vào Nam. * Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 25 triệu đồng liên quan đến vụ quảng cáo sai sự thật kẹo rau củ Kera và bị tạm hoãn xuất cảnh 60 ngày để phục vụ công tác điều tra. * Công an khởi tố bắt tạm giam TikToker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng 3 đồng phạm. * Sẽ làm đường sắt nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành theo tuyến ngắn nhất. * Hòa với đội U17 của Úc, đội U17 của Việt Nam tự tin gặp U17 Nhật Bản. * Khánh Hòa: Người chạy xe máy SH tông vào Cảnh sát giao thông ở Nha Trang rồi bỏ chạy. * Du lịch Cần Thơ tung nhiều chính sách ưu đãi dịp Giỗ tổ Hùng Vương. * Xây cầu vượt sông vào Vườn quốc gia Nam Cát Tiên. * Chứng khoán mới nhất: Nhà đầu tư ngoại rút ròng gần 10.000 tỷ đồng. * Thời tiết ngày 5-4: Bắc bộ nhiều nơi mưa to, Nam bộ nắng nóng cao điểm. * Đồng Nai siết chặt an ninh đón đoàn tàu diễu binh diễu hành. * Quảng Nam: Bắt đối tượng trộm túi xách của 1 phụ nữ có thẻ ATM và mật khẩu khi đang rút 20 triệu đồng. * Tăng phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây từ ngày 5-5. * Du khách Việt đổ xô tìm tour Trung Quốc tại ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. * Khu du lịch nổi tiếng nhất Hà Tĩnh gấp rút chỉnh trang chuẩn bị đón khách dịp Lễ 30-4. * Nguyên nhân thiếu niên 16 tuổi sát hại 2 mẹ con ở Vĩnh Long là để cướp tài sản. * Công an Đồng Nai tạm giữ 3 người chặn xe xô xát làm bé trai 2 tuổi bị thương. * Ông Trump chỉ đạo nóng vụ mua lại Tik Tok. * Hàn – Nhật – Trung tìm giải pháp đối phó thuế quan của ông Trump. * Trung Quốc tuyên bố áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa của Mỹ. * Nga tấn công thảm khóc vào quê hương của Tổng thống Ukraine. * Mỹ đã chi gần 1 tỷ USD cho chiến dịch quân sự cống Houthi. * Nga lên tiếng về việc ông Trump muốn đối thoại trực tiếp với Iran.