Gò Công Tây cấp Căn cước công dân tại nhà cho người già, người bệnh

(THTG) Nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo Đề án 06 của Chính phủ, Công an huyện Gò Công Tây triển khai thực hiện cao điểm thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn huyện, đảm bảo công dân trong độ tuổi đều được cấp Căn cước công dân, giúp công dân thực hiện các giao dịch hành chính trở nên đơn giản, tiện lợi hơn, đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế và xã hội của địa phương, nhất là kịp thời đáp ứng lộ trình thực hiện chuyển đổi số theo quy định của cấp trên đề ra.

Người già, người bị bệnh được đoàn đến tận nhà để làm căn cước công dân. Ảnh: Quốc Nam

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, Công an huyện đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân là 130.253 giấy, và cấp 9.741 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Để đảm bảo quyền và lợi ích của công dân, Công an huyện Gò Công Tây đã tổ chức cấp Căn cước công dân tại nhà cho đối tượng người già, neo đơn, bệnh…. không đến Tổ cấp Căn cước thu nhận được. Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an huyện đã tổ chức kết hợp cùng lực lượng Công an khu vực lập danh sách những người già, người bệnh chưa có điều kiện đi làm thẻ căn cước công dân để đến nhà lấy thông tin, tiến hành chụp ảnh, lấy dấu vân tay, hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh, gọn. Việc làm thẻ căn cước công dân tại nhà được nhân dân đồng tình ủng hộ cao, mang lại sự tiện lợi, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Theo Luật Cư trú năm 2020, sau ngày 31/12/2022 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú băng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng, để không gặp khó khăn khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng, người dân trong độ tuổi nhưng chưa được cấp Căn cước công dân khẩn trương liên hệ Công an huyện để được thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và cấp định danh điện tử.

Kim Lan