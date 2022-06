Costa Rica giành vé thứ 32, World Cup sẵn sàng chờ khai diễn

New Zealand đã không thể tiếp bước láng giềng Úc làm nên điều kỳ diệu ở trận play-off liên châu lục với đại diện vùng CONCACAF là Costa Rica diễn ra rạng sáng 15-6 trên sân Ahmad bin Ali tại Qatar. Costa Rica với nhiều cầu thủ nổi bật trong đội hình được đánh giá cao hơn rất nhiều so với New Zealand và thực tế cho thấy, đây cũng chính là yếu tố định đoạt số phận trận đấu.

Thủ môn Navas ngăn pha dứt điểm nguy hiểm của Chris Wood Nếu như trong khung gỗ, thủ môn Keylor Navas – từng 3 lần giành Champions League trong màu áo Real Madrid – thực hiện 4 pha cứu thua xuất sắc để giữ sạch mành lưới nhà thì trên hàng công Costa Rica, Joel Campbell cũng tỏa sáng với pha lập công ngay ở phút thứ 3. Pha phản công nhanh bên hành lang trái của Costa Rica kết thúc bằng pha căng ngang của Francisco Benette cho Joel Campbell ập vào ghi bàn. Joel Campbell (bìa phải) ghi bàn phút thứ 3 Bàn thắng của cựu cầu thủ Arsenal tạo ra sự khác biệt cực lớn và khoảng cách mong manh được giữ nguyên đến hết trận. New Zealand không chỉ thua bàn mà còn bị mất người ở phút 69 với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Barbarouses, đành chấp nhận trắng tay và tan vỡ luôn giấc mơ World Cup. Thẻ đỏ của Kosta Barbarouses khiến New Zealand sụp đổ Đây là lần thứ ba liên tiếp Costa Rica vượt qua vòng loại để tham dự World Cup và cũng là lần thứ ba liên tiếp, New Zealand lỡ cơ hội dự World Cup. Sau khi tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi, New Zealand thua các trận play-off liên châu lục năm 2014 và 2018 trước Mexico và Peru, năm nay họ thất bại trước Costa Rica. Giành suất vé thứ 32, Costa Rica đã hoàn thiện danh sách toàn bộ các anh hào sẽ tham dự ngày hội lớn của bóng đá thế giới. Niềm vui của đội bóng đại diện vùng CONCACAF được dự báo sẽ qua rất nhanh khi số phận đã đưa họ lọt vào bảng E không hề dễ thở tại VCK World Cup, gồm hai “ông lớn” châu Âu Tây Ban Nha, Đức cùng đội bóng hàng đầu châu Á, Nhật Bản! Theo lịch bốc thăm do FIFA tiến hành, vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12. Giai đoạn knock-out vòng 1/8 diễn ra từ ngày 3 đến 6-12, chọn tám đội vào tranh vòng tứ kết (9 và 10-12). Vòng bán kết gói gọn trong các ngày từ 13 đến 14-12 và trận chung kết diễn ra ngày 18-12. Chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký ở vòng bảng như Serbia, Thụy Sĩ hay Cameroon, ứng viên vô địch số 1 Brazil chỉ có thể gặp những đối thủ lớn từ giai đoạn loại trực tiếp. Đương kim vô địch Pháp được giới cá cược ghi nhận là ứng viên số 2 dù đội bóng này đang sa sút khủng khiếp, tương tự là ứng viên số 3 tuyển Anh. Được đánh giá cao ở các vị trí tiếp theo là Tây Ban Nha, Argentina, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan… Costa Rica bị đánh giá thấp nhất với tỉ lệ vô địch là 1.500/1, tức đặt 1 ăn đến 1.500, theo nhà cái William Hill. Danh sách các bảng đấu World Cup 2022 Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, Xứ Wales Bảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan Bảng D: Pháp, Australia, Đan Mạch, Tunisia Bảng E: Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức, Nhật Bản Bảng F: Bỉ, Canada, Ma-rốc, Croatia Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon Bảng H: Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc. Nguồn: NLĐ