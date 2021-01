Công an thị xã Gò Công khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

(THTG) Công an thị xã Gò Công vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Nhân, sinh năm 2002, cư trú ấp Giá Trên, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, ngày 15/01, Tổ tuần tra kiểm soát Công an Thị xã Gò Công đang tuần tra trên đường tỉnh 877, ấp Giồng Cát, xã Long Hòa thì phát hiện Nhân điều khiển xe mô tô không kiếng chiếu hậu. Tổ công tác phát tín hiệu chặn dừng, kiểm tra. Nhân không chấp hành hiệu lệnh, không giảm tốc độ, mà còn điều khiển xe đụng vào người một chiến công an, làm cả hai bị té văng ra đường. Tổ công tác khống chế Nhân giao Công an xã Long Hòa xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận: Do không có giấy phép lái xe, không đem theo giấy tờ xe, lo sợ bị giam xe nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Hồ Sương