Công an quận Bình Tân tặng bồn chứa nước sinh hoạt cho người dân Gò Công Đông

(THTG) Nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn huyện Gò Công Đông, ngày 5-5, tại các xã Tân Tây, Gia Thuận, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình trao tặng bồn chứa nước sinh hoạt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà ý nghĩa đến với người dân vùng hạn mặn Gò Công.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bình Tân đã trao tặng 50 bồn chứa nước sinh hoạt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Gia Thuận, 50 bồn chứa nước cho người dân xã Tân Tây, mỗi bồn chứa 500 lít nước với tổng kinh phí gần 180 triệu đồng. Kinh phí này do Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân cùng Công ty DaPha thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Bên cạnh đó chính quyền địa phương huy động xe mang đến tận nơi cho hộ dân gặp khó khăn trong việc di chuyển. Dịp này UBND xã Gia thuận, Tân Tây trao thư cảm ơn cho đoàn qua đó ghi nhận những đóng góp của đoàn trong thời điểm hạn mặn diễn ra phức tạp như hiện nay.

Đây là việc làm thể hiện tinh thần sẻ chia vì cộng đồng của địa phương góp phần giúp người dân vùng hạn mặn từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đặc biệt trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn.

Tin và ảnh: Bảo Lộc