Công an tỉnh Kandal Campuchia tặng nước uống cho người dân Gò Công Đông

(THTG) Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Tiền Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức đón đoàn Công an tỉnh Kandal – Vương quốc Campuchia do Thiếu tướng Top Sovan – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, sang Việt Nam thực hiện chương trình “hỗ trợ nước uống cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn” tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

Công an tỉnh Kandal Campuchia trao 72.000 chai nước uống loại 500ml/1chai cho người dân Gò Công Đông. Ảnh: Trọng Tín

Đại tá Phan Văn Trảng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đón tiếp đoàn và cùng trao 72.000 chai nước uống loại 500ml/1chai cho người dân vùng hạn, mặn.

Số nước uống đóng chai này do Công an tỉnh Kandal – Vương quốc Campuchia chuyển tặng và đề nghị Công an tỉnh An Giang kết nối với Công an tỉnh Tiền Giang để phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn.

Hồng Phượng