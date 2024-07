Khối Xây dựng lực lượng, Hậu cần Công an tỉnh với các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7

(THTG) Thiết thực hưởng ứng các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024), ngày 20/7, Cụm thi đua Khối Xây dựng lực lượng, Hậu cần Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Gò Công và Chính quyền địa phương tổ chức hoạt động về nguồn tại các Khu di dích lịch sử Cách mạng trên địa bàn xã Bình Xuân, thành phố Gò Công.

Đoàn viếng Bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Gò Công.

Đoàn do Đại tá Lê Hoàng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm trưởng đoàn đã đến đặt tràng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm Ao Vông và nghe giới thiệu về chiến công của các thế hệ cha anh trong đấu tranh bảo Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn tổ chức các hoạt động vệ sinh cảnh quan, làm sạch khuôn viên và viếng Bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Gò Công.

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Giảng Thị Gấm, Ấp 3, xã Bình Xuân.

Song song đó, đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Giảng Thị Gấm, Ấp 3, xã Bình Xuân. Thay mặt đoàn, Đại tá Lê Hoàng Tiến gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên Mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu, dìu đắt thế hệ sau nối tiếp truyền thống của gia đình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc các hoạt động, đoàn tổ chức chương trình tặng quà 30 gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn xã Bình Xuân, mỗi phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng.

Tặng quà 30 gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn xã Bình Xuân.

Dịp này, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tặng cán bộ chiến sỹ Công an xã Bình Xuân một máy lọc nước để hỗ trợ một phần cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã ở địa bàn khó khăn.

Thông qua các hoạt động, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Đồng thời, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu trong lao động, học tập, kế thừa, gìn giữ truyền thống và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin và ảnh: Trọng Tín