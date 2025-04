Sài Gòn ngày 30/4/1975 trong hồi ức bác sĩ

*** Lãnh đạo huyện Cái Bè viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). * Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cái Bè tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2025. * Chi bộ Đồn Biên phòng Phú Tân thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang long trọng tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025 - 2030. * Hội người cao tuổi xã Long Bình Điền huyện Chợ Gạo tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ấp Điền Lợi. * Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo vừa tổ chức Lễ mừng thọ người cao tuổi xã Song Bình năm 2025 cho các cụ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi. * Huyện Cai Lậy có gần 73% trường đạt chuẩn quốc gia. * TP Mỹ Tho tổ chức Diễu hành và đồng diễn Dân vũ với chủ đề “Mỹ Tho khát vọng vươn lên” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). * Theo Bộ Nội vụ, bộ bản đồ mới của cả nước và từng địa phương sau đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sẽ được thông qua vào tháng 6, có hiệu lực từ ngày 1/7. * Trong 4 tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm mạnh với hơn 2.200 vụ so với cùng kỳ. * Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can \"chạy án\" trong vụ sản xuất, buôn bán sữa bột giả. * Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng bắt nhóm cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản, \"ép\" con nợ bán đất trả tiền. * Vĩnh Long: Khẩn trương làm rõ thủ phạm vụ nổ súng bắn người rồi tự sát. * Lực lượng chức năng Quảng Ninh bắt giữ 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc. * Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị xử lý 2 tàu cá vi phạm quy định IUU. * Cả nước có 152 doanh nghiệp đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. * Kon Tum công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai và khắc phục sạt lở. * Thời tiết ngày 29/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. * Sân bay Nội Bài triển khai làm thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID. * Mất điện trên diện rộng làm tê liệt Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. * Mỹ: Lao xe vào trại hè sau giờ học làm 4 trẻ em thiệt mạng. * Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Israel Ronen Bar tuyên bố từ chức. * Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân đạo để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.