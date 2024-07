Công an Mỹ Tho xử lý đối tượng điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, gú ga rồi quay clip đăng Tiktok

(THTG) Ngày 2-7, qua xác minh, Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành làm việc đối với Nguyễn Đăng Khôi, sinh năm 2007, ngụ xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho để xử lý về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nguyễn Đăng Khôi bị xử lý về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, vào ngày 15/6/2024, Khôi mượn xe mô tô của một người bạn, Khôi điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, rú gas liên tục trên các tuyến đường trong nội ô thành phố Mỹ Tho. Khôi nhờ bạn dùng điện thoại di động quay clip mình đang biểu diễn và sau đó đăng tải lên tài khoản mạng xã hội TikTok của mình, có hàng ngàn lượt tương tác.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành xác minh và làm việc. Ngoài các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, gú ra liên tục trong khu vực đô thị, Khôi còn sử dụng xe đã thay đổi hình dáng, đặc tính. Đáng lưu ý là Khôi vẫn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Công an thành phố Mỹ Tho lập biên bản xử lý Nguyễn Đăng Khôi theo quy định, buộc cam kết không tái phạm.

Tin và ảnh: Trọng Tín