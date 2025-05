Đảng bộ các địa phương trong tỉnh Tiền Giang trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5

*** Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh trực tiếp tham dự buổi đối thoại với người dân trong các vụ khiếu nại kéo dài vượt cấp. * Bí thư Huyện ủy Cai Lậy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Phú Nhuận. * Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Phước trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên xã Tân Lập 2. * Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên thị trấn Chợ Gạo. * Bí thư Huyện ủy Châu Thành trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên xã Bình Đức. * Huyện ủy Cái Bè trao 154 Huy hiệu Đảng cho Đảng viên đợt 19/5. * Thành ủy Mỹ Tho trao 138 Huy hiệu Đảng cho Đảng viên trên địa bàn. * Tại xã Tăng Hòa huyện Gò Công Đông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ phát động trồng cây xanh đời đời nhớ ơn Bác Hồ. * Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố đối tượng ở thành phố Mỹ Tho trộm 70 triệu đồng của một người dân ở huyện Chợ Gạo. * Xã Vĩnh Hựu huyện Gò Công Tây tổ chức họp mặt và chúc thọ người cao tuổi. * Thành phố Mỹ Tho tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013. * Các địa phương trong tỉnh vào đợt thu hoạch lúa Hè thu. * Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. * Vì sức khỏe người tiêu dùng, không sử dụng hóa chất, chất cấm, phẩm màu độc hại trong sản xuất, chế biến thực phẩm. * Ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để phòng chống ngộ độc thực phẩm. * Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để bảo vệ sức khỏe gia đình. * Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không an toàn. * Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị kiểm định xe máy. * Quốc hội lấy ý kiến danh sách 3 Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội. * Bộ Công an khởi tố vợ chồng Chủ tịch Công ty Xuất khẩu lao động Hoàng Long. * Bắt quả tang người đàn ông chở 38 bánh ma túy từ Lào về Việt Nam. * Hàng trăm nhà chờ xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh bị hư hỏng, không hiển thị thông tin. * Bắt thêm 2 cán bộ hải quan trong vụ buôn lậu dầu tại Công ty Saigon Transco. * Cả nước có 15,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. * Lâm Đồng xin cơ chế đặc thù sau sáp nhập: Giữ lại 50% nguồn thu từ khoáng sản. * Bộ Tài chính đề xuất tăng nặng xử phạt vi phạm về chứng khoán. * Công bố thông tin sai lệch, Tập đoàn Đun Fat bị phạt nặng. * Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai hội Làng Sen, khánh thành Tượng đài Bác Hồ về thăm quê. * Vingroup đề xuất với thành phố Hồ Chí Minh: Đường sắt đi Cần Giờ sẽ làm bằng nguồn vốn tư nhân. * UAE ký loạt thỏa thuận 200 tỷ USD với Mỹ, cam kết đầu tư 1.400 tỷ USD. * Cựu Giám đốc FBI bị điều tra vì đăng con số “86 47”, bị cho là hàm ý đe dọa ông Trump. * Nữ Tiktoker bị bắn khi đang Livestream gây rúng động Mexico. * Đàm phán Nga – Ukraine chưa có tiến triển. * Nước Anh muốn gây áp lực lên ông Putin. * Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Giáo Hoàng Leo XIV.