Giá xăng dầu đồng loạt tăng sau nhiều lần giảm giá

*** Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phước hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013. * Phó Bí thư thường trực Thị ủy Cai Lậy trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tại xã Long Khánh. * Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản của 1 Công ty ở Khu công nghiệp Long Giang. * Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho giải ngân vốn phát triển sản xuất cho hội viên nông dân xã Đạo Thạnh. * Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Tiền Giang khảo sát, tham quan mô hình trồng nấm rơm trong nhà kín ở xã Long Bình huyện Gò Công Tây. * Huyện Cai Lậy ra mắt Cơ sở thờ tự văn hóa Thánh thất liên xã Tam Bình tại xã Phú An. * Thành ủy Gò Công tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. * Bí thư Thị ủy Cai Lậy trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên xã Tân Hội. * Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 9, bổ sung nhiều nội dung quan trọng. * Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. * Quảng Ngãi: Xe buýt Mai Linh trôi tự do, một phụ xe lao ra ngăn bị xe buýt cán chết. * Ngày 17-5, Quốc Hội sẽ thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. * Hướng đến đánh giá cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, bỏ tư duy biên chế suốt đời. * Thanh Hóa sẽ bố trí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư xã ở những địa bàn trọng điểm. * Thời tiết ngày 15-5: Nam bộ mưa nhiều, Bắc bộ mưa về đêm. * Đà Nẳng đồng loạt chốt chặn, kiểm tra phòng chống tội phạm trên đường phố. * Hà Tĩnh: Dự án chăn nuôi bò nghìn tỷ sau 10 năm vẫn bỏ hoang. * Đề xuất thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 1 lần/năm. * Nghề sâm Ngọc Linh là di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. * Phú Yên: Phát hiện quả đạn M79 trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn. * Lâm Đồng dự kiến chi 1.140 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ nghỉ việc khi sáp nhập xã, tỉnh. * Người ăn xin lại xuất hiện nhiều ở thành phố cổ Hội An. * Đắk Lắk: Đề nghị điều chỉnh đối tượng thụ hưởng dự án tái định cư 70 tỷ đồng bỏ hoang. * Hơn 2,5 triệu điện thoại đang bị mã độc tấn công. * Sạt lở đất làm sập 1 nhà dân ở Sa Pa, cứu được 1 cụ già sau 3 giờ mắc kẹt dưới hố sâu. * Ông Putin không dự đàm phán Nga – Ukraine. * Covid – 19 gia tăng ở Thái Lan nhưng các chuyên gia y tế khuyên: Dễ phòng, không cần hoảng loạn. * Trung Quốc cho đăng ký kết hôn ở công viên, chùa, và các nơi công cộng, người dân không phải về quê. * Sinh nhật ông Trump trùng ngày lục quân Mỹ, có diễu binh và xe tăng M1 Abrams. * Giới chơi tiền điện tử bị bắt cóc liên tục ngay giữa thủ đô nước Pháp. * Ông Trump ký nhiều thỏa thuận trị giá ngàn tỷ USD tại Qatar.