Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá 30.000 tỉ đồng

- Có 42 đội tham gia Giải bóng đá mi ni CNVC lao động, lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang năm 2022. - 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tân Phước được khám bệnh phát thuốc miễn phí. - Tiền Giang xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT trong đầu năm 2023. - Trong 10 tháng đầu năm 2022, BHXH chi trả lương hưu, trợ cấp các chế độ BHYT cho người thụ hưởng với tổng số tiền trên 2.600 tỷ đồng. - Tiền Giang khởi tố vụ án người vi phạm tông CSGT, gây chấn thương nặng. - Trong 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam đạt 37,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 17,2% so với cùng kỳ. - Tai nạn lao động trên công trình cầu Mỹ Thuận 2, 1 người tử vong. - Hàng trăm học sinh Ischool Nha Trang nhập viện \'khả năng do nhiễm khuẩn Salmonella\'. - Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng giao VEC mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành. - Trùm buôn lậu Mười Tường nhận y án 8 năm tù trong vụ vận chuyển trái phép 470.000USD…