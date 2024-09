2 kẻ trộm chó ở Tiền Giang bị an ninh cơ sở tóm gọn

Đối tượng trộm chó bị công an bắt giữ

Khoảng 4h ngày 4/9, lực lượng an ninh cơ sở xã Mỹ Đức Đông nhận tin báo của người dân về nhóm đối tượng lạ điều khiển xe gắn máy có hành vi bắt trộm chó đang di chuyển theo Quốc lộ 1, thuộc ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè.

Được sự chỉ đạo của công an xã, lực lượng an ninh cơ sở xã gồm 6 người đã tiến hành truy đuổi 3 đối tượng điều khiển xe gắn máy chở nhiều con chó đã chết cùng phương tiện bắt chó lưu thông theo hướng Cái Bè – cầu Mỹ Thuận. Khi đến địa bàn xã Hòa Hưng, lực lượng an ninh cơ sở đã khống chế bắt giữ 2 đối tượng có tên Hòa và Thương (ngụ tỉnh Đồng Tháp) giao công an xã Mỹ Đức Đông xử lý; đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.

Theo anh Phạm Ngọc Được, thành viên lực lượng an ninh cở sở xã Mỹ Đức Đông, nhóm trộm chó này có 6 đối tượng chuyên hoạt động ven Quốc lộ 1 khiến người dân bức xúc. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng súng điện (loại tự chế) bắn làm chết chó.

Vật dụng mà các đối tượng trộm chó dùng để gây án

Lực lượng an ninh cở sở đã theo dõi nhiều ngày để truy bắt nhóm trộm chó này. Trong quá trình truy bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt. Cơ quan công an đã thu giữ 8 con chó có trọng lượng 108 kg và các tang vật vi phạm.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều đối tượng trộm chó. Các đối tượng này sử dụng nhiều loại thiết bị chuyên dụng, thậm chí “chế tạo” súng điện, thiết bị kích điện để bắt chó và thực hiện hành vi phạm pháp này vào đêm tối hay sáng sớm người dân khó phát hiện.

