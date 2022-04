Yêu cầu Google gỡ MV “There is no one at all” của Sơn Tùng M-TP

Đầu giờ chiều ngày 29-4, lãnh đạo Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), cho biết đã gửi yêu cầu Google ngăn chặn MV “There is no one at all” của Sơn Tùng M-TP. Đồng thời đề nghị các nền tảng khác không được đăng tải MV này.

Trả lời báo chí, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết ông đã xem MV “There is no one at all” của Sơn Tùng M-TP ba lần. Theo đánh giá của ông Lê Quang Tự Do, hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19.

Lãnh đạo Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử đã có trao đổi với lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa – Thể theo và Du lịch (VH-TT-DL), và hai bên thống nhất quan điểm cho rằng nội dung cũng như hình ảnh của MV này có ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, đặc biệt là phân cảnh nhảy lầu tự tử ở cuối MV.

Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi thanh tra bộ VH-TT-DL, Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT-TT về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP trên môi trường mạng.

Văn bản nêu rõ Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận được thông tin về việc tài khoản YouTube Sơn Tùng M-TP Official (có lượt theo dõi lớn) đăng tải bản ghi âm, ghi hình “There’s no one at all”.

Sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình “There’s no one at all” mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Bởi các lý do trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, ngay lập tức, phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Thanh tra Bộ VH-TT-DL xử lý hành vi của các tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Đồng thời đề nghị Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử có biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình trên trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: NLĐ