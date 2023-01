Xoài cát Hòa Lộc cận Tết hút hàng giá cao, cung không đủ cầu

(THTG) Xoài là loại trái cây rất được ưa chuộng trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, thế nhưng vụ xoài Tết Quý Mão năm nay, diện tích xoài cát Hòa Lộc cho thu hoạch chỉ chiếm 10% tổng diện tích. Vì vậy hiện giá bán xoài đang đứng ở mức cao ngất ngưỡng, nhưng vẫn không có hàng để phục vụ cho nhu cầu của thị trường.

Giá xoài cát Hòa Lộc đang ở mức cao nhất khoảng 3 năm trở lại đây, khoảng 150 ngàn đồng/kg. Ảnh: Minh Nguyên

Toàn tỉnh chỉ có khoảng 120 ha xoài cát Hòa Lộc được nông dân chủ động xử lí kỹ thuật để bán dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tập trung nhiều nhất ở huyện Cái Bè. Diện tích trồng xoài Tết ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn trong sản xuất xoài mùa nghịch. Vốn đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cao nhưng năng suất không cao, chỉ ở mức 01 tấn/ha, thấp hơn từ 15 đến 20% so với các thời điểm khác trong năm. Từ đó nông dân trồng xoài cát Hòa Lộc không mặn mà với vụ xoài bán Tết. Tuy nhiên, giá bán xoài tết năm nay đứng ở mức cao, khoảng 150 ngàn đồng/kg, cao nhất so với khoảng 3 năm trở lại đây. Hiện thương lái chủ động liên lạc với nông dân đặt cọc trước, thu hoạch xoài sau vì sản lượng khan hiếm./

Kim Nữ