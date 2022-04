Xét xử 19 bị cáo nổ súng gây chết người tại hẻm Lê Lâm, phường 6

(THTG) Từ ngày 21/4 đến ngày 25/4, Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 19 bị cáo có liên quan đến vụ án nổ súng gây chết người tại hẻm Lê Lâm, phường 6, thành phố Mỹ Tho.

Quang cảnh xét xử các bị cáo.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Nhựt, sinh năm 1991, Phạm Trần Trung Kiên, sinh năm 1997, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho; Phan Trang Chủ, sinh năm 2002, Trần Minh An, sinh năm 2003 và Nguyễn Văn An, sinh năm 1997 cùng ngụ huyện Châu Thành bị xét xử về tội “giết người”. Ngoài ra 4 bị cáo Nhựt, Kiên, Chủ, Minh An còn bị xét xử thêm tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 14 bị cáo khác bị xét xử lần lượt về các tội “vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, che giấu, không tố giác tội phạm và trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Phạm Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Nhựt và nhóm bạn có mâu thuẫn với Nguyễn Minh Tân, sinh năm 2002, ngụ huyện Chợ Gạo và nhóm bạn của Tân. Lúc 00 giờ 30 phút ngày 10/12 Tân cùng với Nguyễn Ngọc Long sinh năm 2003, ngụ thành phố Mỹ Tho và 6 đối tượng khác đến nhà Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng, sinh năm 1992, ngụ phường 6, thành phố Mỹ Tho giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Nhựt. Khi gặp nhau, đánh nhau, hai nhóm đã nổ súng. Hậu quả Đăng tử vong, Long bị thương tích 35%.

Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra. Đến ngày 12/12, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ các đối tượng có liên quan đến vụ án và tiến hành điều tra, làm rõ, xác định hành vi vi phạm của từng đối tượng.

Vụ án thu hút rất đông sự quan tâm của người dân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhựt tù chung thân về tội giết người và 7 năm tù về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; Phạm Trần Trung Kiên tù chung thân về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; Phan Trang Chủ và Trần Minh An cùng bị phạt 18 năm tù về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Tổng cộng hình phạt là 24 năm tù; Riêng Nguyễn Văn An, toà tuyên phạt 16 năm tù về tội giết người.

14 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1,5 năm tù đến 9 năm tù về các tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, che giấu, không tố giác tội phạm và trộm cắp tài sản….

Tin và ảnh: Trọng Tín