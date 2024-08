Xây dựng kênh Chợ Gạo thành “Tuyến đường thủy văn hóa, an toàn giao thông”

(THTG) Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang về việc xây dựng mô hình “Tuyến đường thủy văn hóa, an toàn giao thông” trên tuyến kênh Chợ Gạo, tuần qua, Tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp các đơn vị: Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực III, Thanh tra giao thông tỉnh, Đội Thanh tra an toàn đường thủy nội địa số 5 và Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 5 tiến hành kiểm tra việc chấp hành Luật giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông, bến vật liệu xây dựng, bến xăng dầu trên tuyến Kênh Chợ Gạo.

Tuyến kênh Chợ Gạo được chọn xây dựng “Tuyến đường thủy văn hóa, an toàn giao thông” có chiều dài khoảng 30 km. Đây là tuyến giao thông đường thủy huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, phục vụ giao thương phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Trên tuyến hiện có 06 bến vật liệu xây dựng, 06 bến khách ngang sông, 02 bến xăng dầu, cùng với đó là 02 trạm điều tiết giao thông khu vực cầu Chợ Gạo vượt rạch Kỳ Hôn thuộc dự án đường Tỉnh 864 đang xây dựng.

Tổ công tác kiểm tra hoạt động bến bãi và phương tiện tại tuyến kênh Chợ Gạo.

Qua kiểm tra, đa số các bến, trạm đều thực hiện tốt các quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong hoạt động hằng ngày như trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu hộ, lắp đặt biển báo an toàn giao thông, thuyền viên có đầy đủ bằng cấp theo quy định…

Tuy nhiên vẫn còn trường hợp phương tiện đò khách vi phạm quy định về sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hết hạn; sử dụng áo phao cũ… Tổ công tác tiến hành cho chủ phương tiện ký cam kết và buộc khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cũng được thực hiện quyết liệt, nhất là tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường thủy như chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không giấy chứng nhận khả năng chuyên môn… Từ khi triển khai mô hình, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, lập biên bản xử lý 820 vụ vi phạm, trong đó hành vi chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn là 794 trường hợp, phạt tiền gần 1 tỷ đồng.

Thời gian tới, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy, gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến với người dân sinh sống và hoạt động trên tuyến nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh và kéo giảm tình hình tai nạn giao thông, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và trong khu vực.

Tin và ảnh: Trọng Tín