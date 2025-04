Công an Tiền Giang tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

(THTG) Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ cho lực lượng Công an các cấp, nhất là Công an các xã, phường, thị trấn sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 02/4, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ trong lực lượng Công an Tiền Giang. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã.

Đại biểu dự tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

Đại biểu dự tập huấn được triển khai, phổ biến khái quát nội dung các thông tư, quy định và hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, như: Quy trình hồ sơ tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân; chọn, cử cán bộ đưa đi đào tạo tại các trường Công an nhân dân; quy trình xác minh, thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân; các quy định liên quan giải quyết chế độ chính sách, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân; quy trình, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh Công an nhân dân; điều động cán bộ; xử lý kỷ luật cán bộ; kết luận tiêu chuẩn chính trị; quy định về công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng trong Công an nhân dân…

Chỉ huy, cán bộ được phân công tập huấn đề cao tinh thần, trách nhiệm, hướng dẫn chi tiết, cụ thể các nội dung, kết hợp với những kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn công tác giúp đại biểu dự tập huấn dễ dàng tiếp thu, nắm bắt kịp thời, thông suốt các nội dung được truyền đạt. Từ đó, vận dụng một cách hiệu quả vào công tác chuyên môn, góp phần nâng cao nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị trong thời gian tới.

Ngọc Diễm – Đặng Thanh