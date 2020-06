Xây dựng hồ sơ di sản phi vật thể về áo dài Việt Nam

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, chúng ta đang trong trong quá trình tích cực chuẩn bị và tổ chức nhiều hoạt động để hướng tới công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc nhận diện chính xác những giá trị và nội hàm di sản văn hóa phi vật thể này, một mặt, sẽ giúp cho việc xây dựng thành công hồ sơ trang phục áo dài Việt Nam đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và tiến tới đệ trình ghi danh tại danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại theo tiêu chí của UNESCO, mặt khác, việc nghiên cứu thấu đáo các vấn đề có liên quan đến di sản này cũng giúp cho chúng ta có được những giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp để đảm bảo sức sống của áo dài theo tinh thần Công ước năm 2003 của UNESCO và Luật Di sản văn hóa của nhà nước Việt Nam.

Hội thảo là một bước quan trọng nhằm đề xuất hồ sơ công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia liên quan đến áo dài.

Hội thảo tập trung làm rõ lịch sử phát triển, giá trị lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, xã hội của của áo dài Việt Nam; bản sắc văn hóa và biểu tượng và những tập quán liên quan đến trang phục áo dài Việt Nam; sự đa dạng, thay đổi kiểu cách, thiết kế và cắt may; cộng đồng của trang phục áo dài: làng nghề may, nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang, nhà may, những người liên quan đến trình diễn thời trang, quảng bá; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa áo dài Việt Nam.

Nguồn SGGP