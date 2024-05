Xăng RON95-III giảm gần 700 đồng/lít từ 15 giờ ngày hôm nay

- Giá xăng giảm mạnh, chỉ còn hơn 21.000 - 22.000 đồng/lít. - Bắt cô giáo trong vụ cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình. - Bóng chuyền nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AVC Challenge Cup. - Tại Tiền Giang, Viettel đạt 1,2 triệu thuê bao di động, chiếm thị phần xấp xỉ 60%. - Trường Mầm non An Hữu, huyện Cái Bè đón Bằng Công nhận Trường đạt chuẩn Quốc Gia. - Chiến sĩ mới Trung đoàn 924 hoàn thành chương trình kiểm tra “3 tiếng nổ”. - Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. - Ông Trương Hải Long - chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - được điều động, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Nội vụ. - Agribank, BIDV tuyên bố bán vàng không vì mục đích lợi nhuận - Công ty Điện lực Tiền Giang ra quân hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối - Vụ án tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn vào diện theo dõi...