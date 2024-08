Xã An Thái Đông khánh thành cầu Dân sinh với kinh phí gần 2,5 tỷ đồng

(THTG) Ủy ban nhân dân xã An Thái Đông, huyện Cái Bè vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Dân sinh cao tốc Cổ Cò (hay còn gọi là cầu Phước Đức).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu.

Cầu Dân sinh cao tốc Cổ Cò thuộc ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, nằm trên tuyến đường dân sinh, song song với cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, nối liền các xã : An Thái Đông – An Thái Trung – Mỹ Lợi A. Khu vực này đã có sẵn đường 2 bên chờ kết nối, nhưng chưa có cầu. Muốn qua phía bên kia bờ sông, bà con và các em học sinh phải đi vòng ra Quốc lộ 1A với khoảng cách khá xa. Vì vậy, việc có được cây cầu luôn là mong ước của bà con.

Cầu Dân sinh cao tốc Cổ Cò được thiết kế xây dựng với chiều dài 74m, chiều ngang 4m, tải trọng 5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ 300 triệu đồng, phần còn lại do UBND xã An Thái Đông vận động các Hội, Nhóm từ thiện, các cá nhân, tổ chức, cùng nhân dân trong và ngoài địa phương đóng góp. Tính đến thời điểm này, đây là cây cầu lớn với kinh phí cao nhất, do địa phương tự vận động.

Cầu được xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương.

Việc xây dựng cầu Dân sinh cao tốc Cổ Cò sẽ giúp cho bà con nhân dân và các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện, đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại buổi lễ, đơn vị tài trợ còn tặng nhiều phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè và Ủy ban nhân dân xã An Thái Trung cũng đã trao bằng khen, giấy khen và thư cảm ơn cho nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân có công đóng góp cho công tác an sinh xã hội của địa phương.

Tin và ảnh: Hoàng Diễm