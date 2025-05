Huyện Chợ Gạo đạt giải Nhất Hội thi An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

*** Huyện Chợ Gạo tổ chức lễ an vị tượng anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân. * Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tham gia thảo luận các dự án luật. * Đồng hành cùng học sinh vượt qua Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Trường THPT Huỳnh Văn Sâm (Cái Bè) thực hiện hoạt động ý nghĩa với chương trình \\\"Bữa cơm truyền thống\\\" - Nghĩa tình mùa thi. * Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lớp tập huấn đóng quân canh phòng năm 2025. * Công an tỉnh Tiền Giang thăm, tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhân dịp Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2569. * Giá bưởi da xanh trên địa bàn huyện Gò Công Tây tăng cao, bưởi da xanh loại 1 có trọng lượng 1,2 - 1,6kg được thương lái thu mua với giá từ 40.000 đồng/kg. * Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục, các địa phương chuẩn bị điều kiện để dạy 2 buổi/ngày miễn phí ở bậc tiểu học, THCS, từ năm học 2025 – 2026. * Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam. * Chính phủ chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp trên ứng dụng VNeID. * Việt Nam đón hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2025. * Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề xuất thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành 2.000 đồng/km. * TP Hồ Chí Minh: Gần 31ha đất rừng Cần Giờ bị dầu loang, thiệt hại hơn 3,3 tấn. * An Giang: Bắt nhân viên giao hàng tạo hiện trường giả để chiếm 150 triệu đồng. * Hà Nội: Bắt 2 thanh niên khống chế chủ nhà nghỉ, cướp 16 cây vàng. * Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng người Trung quốc thực hiện hành vi phạm tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. * Tây Ninh: Triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh, bắt giữ 6 đối trượng. * Vĩnh Phúc: Thu giữ gần 1.500 sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. * 4 người Việt tử vong ở Đài Loan, nhiều khả năng là vụ tai nạn do ngộ độc khí CO2. * Hôm nay, Mật nghị Hồng y bầu chọn Giáo hoàng mới của Giáo hội Công giáo Roma. * Mỹ và lực lượng Houthi ở Yemen đạt được thỏa thuận ngừng bắn. * Ấn Độ tấn công tên lửa vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Pakistan. * Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên thệ nhậm chức. * Chính quyền quân sự Myanmar gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời. * Trung Quốc xây \\\'Vạn lý Trường thành\\\' điện mặt trời ở Nội Mông trị giá 87 tỷ euro. * Thời tiết ngày 7/5: Miền Bắc và Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối có mưa rào.