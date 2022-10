Vì sao 2 cựu cán bộ PCCC ở Bình Dương bị khởi tố trong vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong?

Ngày 8-10, một nguồn tin của Báo Người Lao động cho biết lý do 2 cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) TP Thuận An bị khởi tố là do liên quan vụ cháy quán karaoke hâu quả làm 32 người tử vong, cụ thể là “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, khi được phân công quản lý địa bàn nhưng lại buông lỏng, làm hời hợt. Trong khi đó, theo quy định, trách nhiệm của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH mỗi năm phải kiểm tra hệ thống PCCC 2 lần nhưng 2 cựu cán bộ này kiểm tra không đầy đủ hoặc kiểm tra cho có, dẫn đến hệ thống PCCC của quán không đạt yêu cầu cũng như không triển khai tập huấn công tác PCCC cho nhân viên trong quán. Quán karaoke An Phú bị cháy ngày 6-9 Trước đó, ngày 7-10, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các lệnh, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1985); quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Duy Linh (SN 1981) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Nguyễn Duy Linh – nguyên trung tá, đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH và bị can Nguyễn Văn Võ – nguyên đại úy, cán bộ của đội này. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai cán bộ nói trên. Nguồn NLĐ