Văn nghệ đóng góp tích cực cho công tác tuyên truyền 

(THTG) Chiều ngày 25/8, tại Phường 3, thị xã Gò Công, Đoàn Tình ca Bắc Sơn thuộc Tập đoàn An Nông phối hợp với Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc- Công an tỉnh Tiền Giang và Công an thị xã Gò Công biểu diễn văn nghệ phục vụ hội nghị triển khai đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”giai đoạn 2023-2030, nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình đưa thị xã đạt chuẩn thành phố trực thuộc tỉnh.

Đoàn tình ca Bắc Sơn đã xây dựng chương trình văn nghệ sát với tinh thần chủ đạo của hội nghị là tuyên truyền chủ trương về xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và xây dựng mô hình “công an phường điển hình, kiểu mẫu”. Cùng với các bài hát bất hủ, đi vào lòng người của cố nhạc sĩ- nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn, các nghệ sĩ gởi đến khán giả thị xã Gò Công các bài hát ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và cổ vũ tinh thần đấu tranh anh dũng, những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân cho công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, cho sự bình yên của nhân dân. Doanh nhân- Nghệ sĩ Bích Thủy, Trưởng Đoàn Tình ca Bắc Sơn chia sẻ: “Ngày xưa “tiếng hát át tiếng bom”, vì vậy, ngày nay, Đoàn tình ca Bắc Sơn mong muốn lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ góp phần nhỏ bé của mình cùng các ngành các cấp tuyên truyền, cổ vũ người dân sống lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà nước, từ đó thi đua lao động, sản xuất giỏi, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại hội nghị triển khai đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” – thị xã Gò Công. Ảnh: Thanh Tâm

Đây là lần thứ tư Đoàn Tình ca Bắc Sơn phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với mục đích biểu diễn văn nghệ, phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ còn có ý nghĩa tuyên truyền, cổ động, động viên tinh thần các chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đặc biệt, chương trình biểu diễn văn nghệ được biên tập kỹ lưỡng, dàn dựng công phu và được các nghệ sĩ biểu diễn đầy cảm xúc đã tác động tích cực đến ý thức của người dân về việc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật nơi sinh sống. Ông Nguyễn Hải Hiệp, Chủ tịch UBND Phường 3, thị xã Gò Công cho biết: “Phường 3 rất vinh dự được Công an thị xã chọn làm điểm để xây dựng lực lượng công an phường điển hình, kiểu mẫu và trong buổi lễ ra mắt này, những tiết mục văn nghệ của Đoàn tình ca Bắc Sơn như món ăn tinh thần, góp phần cùng lãnh đạo địa phương tuyên truyền người dân tích cực xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, từ đó phường nâng chất tiêu chí văn hóa của phường văn minh đô thị.”

Chụp ảnh kỷ niệm cùng Đoàn Tình ca Bắc Sơn thuộc Tập đoàn An Nông. Ảnh: Thanh Tâm

Thị xã Gò Công đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh. Trong đó, tiêu chí bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm. Cùng với các hoạt động tuyên truyền chuyên ngành thì thông qua các chương trình biểu diễn văn nghệ như của Đoàn tình ca Bắc Sơn tại hội nghị này sẽ tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao ý thức của người dân về việc tự giác, tự nguyện đóng góp sức lực của mình cho sự bình yên chung của địa phương./

Kim Nữ