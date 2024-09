UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9

(THTG) Ngày 6-9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp thành viên tháng 9 đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2024. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Bá Thủy

Phát huy đà tăng trưởng trong tháng 7, tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 của Tiền Giang tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 500 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn trong tháng ước thực hiện được 906 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng thực hiện được 8.234 tỷ đồng, đạt 93,6% dự toán năm, tăng 25,3% so cùng kỳ; giá trị giải ngân được 1.108 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng giải ngân được 3.844 tỷ đồng, đạt 62,1% kế hoạch, tăng 22,9% so cùng kỳ. Trong tháng đón 153 ngàn lượt khách du lịch; trong đó có 45 ngàn lượt khách quốc tế; Lũy kế 8 tháng, tổng lượt khách du lịch là 1.122 nghìn lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế – xã hội của tỉnh trong tháng 8 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực đạt kết quả nổi bật. Đây là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, quyết liệt, có hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đồng thời đề nghị các sở ngành tỉnh, các huyện, thành thị tập trung những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 như: tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch của cả nhiệm kỳ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tổ chức thi hành các Luật có hiệu lực từ tháng 8/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Trọng Hiếu