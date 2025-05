Chùa Phật Đá huyện Tân Phước tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak – Phật lịch 2569

*** Đảng bộ Bệnh viện Quân y 120 Quân khu 9 Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. * Đoàn Đại sứ Cuba tại Việt Nam thăm Trại rắn Đồng Tâm và Chùa Vĩnh Tràng. * UBND tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen cho em Nguyễn Nhựt Lam – Trường THPT Cái Bè đã xuất sắc giành vòng Nguyệt quế quý 2 của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. * UBND tỉnh Tiền Giang tham gia cuộc họp Hội đồng thẩm định Trung ương xét công nhận tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. * Bắt đầu từ 22 giờ ngày 10/5/2025, đường Tết Mậu Thân và đường Yersin thành phố Mỹ Tho sẽ được tổ chức giao thông thành đường 1 chiều. * Phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng đi vào đường Tết Mậu Thân theo hướng: Lê Thị Hồng Gấm đến Lý Thường Kiệt, Lý Thường Kiệt đến Ấp Bắc (hướng qua đường Ấp Bắc). Chiều lưu thông từ các hẻm ra đường Tết Mậu Thân phải rẽ trái. * Đối với đường Yersin, phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng đi vào tuyến này cần di chuyển theo hướng: Ấp Bắc đến Lý Thường Kiệt, Lý Thường Kiệt đến Lê Thị Hồng Gấm (hướng qua đường Lê Thị Hồng Gấm). Chiều lưu thông từ các hẻm ra đường Yersin phải rẽ trái. * Các tỉnh phía Nam trong đó có Tiền Giang đã có mưa đầu mùa. * Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp tại các Trường THPT ở huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy. * Sở Nội vụ Tiền Giang lấy ý kiến nhân dân về việc trình cấp có thẩm quyền tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Đinh Văn Hữu – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Hồng Đức. * Mưa lớn tại nhiều quận ở thành phố Hồ Chí Minh, có nơi lên tới 200 mm, nhiều nơi ngập sâu. * Nghệ An: Tai nạn giao thông làm xe tải chở dưa hấu lật giữa ngã tư, người dân giúp tài xế giải cứu hàng tấn dưa hấu. * Giá điện tăng 4,8%, người dân thêm lo, EVN vẫn than lỗ. * Hủy Quyết định tạm giữ nam thanh niên đấm liên tiếp vào nam điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Nam Định trong vụ nộp đủ tiền mới cấp cứu cho trẻ. * Mỹ cảnh báo: Nga sắp không kích lớn vào Ukraine sau ngày duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng. * Pakistan tấn công trả đủa Ấn Độ, phá hủy kho tên lửa Brahmos. * Lễ đăng quang của Giáo Hoàng LEO XIV sẽ diễn ra vào ngày 18-5. * Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ba Lan cùng đến Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine. * Tân Cố vấn an ninh Quốc gia Thụy Điển từ chức sau 1 ngày vì lộ ảnh nhạy cảm.