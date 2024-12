Trung ương tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh dự tại điểm cầu Tiền Giang

*** Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ V. * Thành đoàn Gò Công tổng kết công tác năm 2024. * Hội Người mù huyện Châu Thành Đại hội nhiệm kỳ mới. * Lãnh đạo huyện Cái Bè thăm và chúc mừng các Giáo xứ Tin lành nhân dịp Giáng sinh. * Xã Quơn Long huyện Chợ Gạo họp mặt kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. * Huyện Gò Công Tây có thêm 7 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. * Huyện Cai Lậy trao 750 phần quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Long Tiên. * Thành phố Mỹ Tho thăm gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Đắk Nông: Thu hồi đất rừng cấp cho hơn 3.000 hộ dân sống ở tỉnh này, hộ khổ ở tỉnh kia. * Quảng Nam: Tạm giữ khẩn cấp 2 chị em cho vay lãi nặng. * Quảng Bình: Thu hồi đất vàng cấp cho khách sạn 5 sao vì nợ thuế. * Thanh Hóa: Khởi tố các bị can là học sinh đánh 1 nữ sinh gãy đốt sống cổ. * Quảng Nam: Trục xuất 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn, lối mở. * Công an thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản xử lý 1 thanh niên chạy xe biểu diễn nằm trên yên xe. * Cần cảnh giác để tránh sập bẫy lừa đảo khi mua hàng trực tuyến cuối năm. * Tòa tuyên tử hình 1 Việt kiều cùng 3 đồng phạm tội mua bán ma túy. * Vĩnh Long: 1 shipper giao hàng chưa được xóa án tích tội giao cấu lại tiếp tục làm bé gái 15 tuổi sinh con. * Đà Nẳng: Lao động nghề cá thiếu trầm trọng. * Quảng Trị: Bắt thanh niên vác rựa đi cắt trộm dây cáp điện của nhà máy điện gió. * Hợp long cầu dây văng 1.200 tỷ đồng ở Nam Định. * Năm 2024, nông sản Việt Nam xuất siêu kỷ lục, mang về 19 tỷ USD. * Miền Trung, mưa lớn gây chia cắt và sạt lở nhiều nơi. * Hải Phòng: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 mẹ con chết thảm dưới bánh xe đầu kéo. * Thu hồi chứng chỉ hành nghề Luật sư hơn 500 trường hợp. * Đề xuất phạt tù những người hành hung người khác gây thương tích sau va chạm giao thông để răn đe. * 8/10 điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng là du lịch trong nước, đứng đầu là Vĩnh Hy. * Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng chở bé trai đi cấp cứu do bị suy hô hấp nguy kịch. * Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. * Việt Nam sẽ có 6 bệnh viện tầm Quốc tế. * Miền Trung giảm mưa, miền Nam có không khí lạnh, tời mù. * Tik Tok cầu cứu Tòa án Tối cao Mỹ. * Iran kêu gọi ủng hộ “Tuyên án tử” đối với Thủ tướng Israel. * Ukraine phá hủy đoàn tàu Nga chở 40 toa nhiên liệu. * Nga tuyên bố quyết thắng Ukraine trong năm 2025. * Houthi tuyên bố nã tên lửa siêu vượt âm vào Israel. * Lính Triều Tiên tham chiến và bị thiệt mạng trong xung đột Nga – Ukraine. * Xả súng trong Trường học tại Mỹ, 1 giáo viên và 1 học sinh thiệt mạng, 6 học sinh khác bị thương. * Nguy cơ siêu bão mặt trời mạnh hơn hàng tỷ quả bom nguyên tử tấn công trái đất.