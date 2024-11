Trung ương khảo sát để công nhận thành phố Gò Công đạt đô thị loại 2 và thành lập thị trấn An Hữu  

(THTG) Ngày 24/11, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã khảo sát hiện trạng phát triển đơn vị hành chính phân loại cấp huyện tại thành phố Gò Công để đề xuất công nhận thành phố loại 2 và cấp xã đối với xã An Hữu, huyện Cái Bè để thành lập thị trấn An Hữu. Tiếp và tham gia làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Tại thành phố Gò Công, tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Giản Bá Huỳnh – Phó Bí thư Thành uỷ – Chủ tịch UBND thành phố Gò Công. Lãnh đạo huyện Cái Bè có Ông Nguyễn Văn Nha – Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện Cái Bè.

Ông Giản Bá Huỳnh – Phó Bí thư Thành uỷ – Chủ tịch UBND thành phố Gò Công phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Quế

Chủ tịch UBND thành phố Gò Công ông Giản Bá Huỳnh báo cáo với Đoàn công tác liên ngành: Thành phố Gò Công được thành lập theo Nghị quyết 1013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và là đơn vị hành chính loại III theo Quyết định số 1273 ngày 09/12/2014 của Bộ Nội vụ. Thành phố có diện tích tự nhiên 101.69 km2, dân số 123,219 người, có 10 đơn vị hành chính gồm 07 Phường, 03 Xã, với vị trí quan trọng là đô thị hạt nhân vùng kinh tế – đô thị phía Đông tỉnh Tiền Giang. Kết quả rà soát các tiêu chí theo quy định, TP. Gò Công chấm đạt 68/100 điểm.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Quế

Riêng xã An Hữu, huyện Cái Bè được đầu tư, quy hoạch để phát triển đô thị từ rất sớm. Đến nay, đô thị An Hữu được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung đến năm 2030 theo Quyết định 4405 ngày 28/12/2018, Ngày 04/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3594 của UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã An Hữu, huyện cái Bè đạt tiêu chí đô thị loại V. Việc thành lập Thị trấn An Hữu, huyện Cái Bè đảm bảo lợi ích chung nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, phát huy tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo yêu cầu về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyệt Quế

Qua 1 buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, đề nghị các địa phương sau khi khảo sát thực tế, sớm hoàn tất hồ sơ gửi Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định và trình Chính Phủ công nhận thành phố Gò Công đạt đô thị loại II và thành lập Thị trấn An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Huỳnh Cẩm