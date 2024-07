Trung tướng Lê Đức Thái làm việc với Bộ đội Biên phòng Tiền Giang

(THTG) Ngày 04-7, Trung tướng Lê Đức Thái- Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Cục Chính trị BĐBP đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang.

Đồng chí Đại tá Trần Văn Le – Tỉnh ủy viên – Chỉ huy trưởng thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang đã báo cáo với đồng chí Tư lệnh BĐBP về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 với những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu. Những hoạt động nổi bật trong công tác phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng địa phương trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, cụ thể đơn vị đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang trong lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, Ngành và lực lượng các cấp trong nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); thực hiện tốt các mô hình, phong trào do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” và các mô hình của đơn vị và địa phương phát động như “Hũ gạo tình thương”, “Hỗ trợ người già, neo đơn”, “Khám, chăm sóc sức khỏe, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho hộ gia đình chính sách”; giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai, hỗ trợ vận chuyển cung cấp nước ngọt cho nhân dân bị ảnh hưởng của hạn mặn….

Đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu trong thời gian tới BĐBP Tiền Giang cần tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Kế hoạch, Chỉ thị, Hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ, các tổ chức Đảng cơ sở đoàn kết thống nhất cao, trong sạch vững mạnh; đồng thời duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập nhằm nâng cao năng lực, khả năng chỉ huy điều hành cho cán bộ chỉ huy các cấp, không để bị động bất ngờ về “Chủ quyền vùng biển, về an ninh trật tự địa bàn và về nội bộ đơn vị” trong đơn vị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP cũng đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác, gắn bó và thêm yêu đơn vị với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”.

Dịp này, đồng chí Tư lệnh BĐBP và các đồng chí cùng đi đến thắp hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại nơi trang trọng của đơn vị. Đồng chí Tư lệnh BĐBP và các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đoàn Phát