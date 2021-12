Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam trong 4 tuần

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 29-12, tỉnh ghi nhận 214 ca F0 mới (tăng 26 ca so với ngày 28-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 33.269 ca. - Trong năm 2021, giá bán sầu riêng luôn duy trì ở mức trên 63.000 đồng/kg nên sau khi trừ đi chi phí giá thành sản xuất khoảng 17.000 đồng/kg thì nhà vườn thu lãi khoảng 1,1 tỷ đồng/ha/năm. - F0 tại nhà được dỡ bỏ cách ly khi đủ 10 ngày điều trị và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. - Tiền Giang có khoảng 1.100 cơ sở thu mua, chế biến rau quả, trong đó có trên 50 cơ sở chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. - Công an TP.Mỹ Tho bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm tài sản là Nguyễn Tấn Hữu, sinh năm 1991 và Nguyễn Văn Thành, sinh năm 2002 - Tiền Giang không tổ chức các hoạt động tập trung đông người nhất vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán để phòng chống dịch Covid-19 - Theo thống kê, sản xuất công nghiệp huyện Cái Bè trong năm 2021 ước đạt 5.027 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2020 và bằng 97% so kế hoạch. - Trong năm 2021, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận trên 95.400 hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, số hồ sơ đã giải quyết là trên 89.500 hồ sơ đạt tỷ lệ 93,8%...